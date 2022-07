„Bon voyage“ – der Auftakt der Sommerkonzerte 2022

Am Samstag, den 16. Juli 2022, konzertiert das Jugendsinfonieorchester tonart im Jüdischen Viertel.

Zurück und inspiriert von der Konzertreise durch die Provence in Frankreich spielt das Jugendsinfonieorchester der tonart Musikschule traditionell zum Auftakt der Sommernachtskonzerte in Hohenems klassische Meisterwerke im Jüdischen Viertel. Die Reise durch den Abend unter Sternen beginnt um 19 Uhr. Zum Auftakt bezaubert das „Duo Minotte“ mit französischen Chansons und ab 20 Uhr ist das Orchester mit eleganter Pariser Opernmusik, charmanten Tänzen aus der Provence und schwungvollem Wiener Walzer zu erleben. Abgerundet wird das Programm durch abgestimmte Kulinarik vom Feinsten. Der Eintritt ist frei und die An- und Abreise mit Bus & Bahn kostenlos (Tickets: www.vmobil.at/tickets/veranstaltertickets)