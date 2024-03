Bon Jovi mit neuer Single und Album zum Bandjubiläum

Bon Jovi haben am Donnerstag ihre neue Single "Legendary" samt dazugehörendem Video veröffentlicht. Außerdem kündigte die US-Rockband ein neues Album an. Das Studiowerk mit dem Titel "Forever" erscheint am 7. Juni, informierte die Plattenfirma Universal.

In diesem Jahr feiern Bon Jovi, 2018 in die Rock and Roll Hall Of Fame aufgenommen, ihr 40. Bandjubiläum. Ab 26. April ist die Dokuserie "Thank You, Good Night - Die Bon Jovi Story" über die Band auf Disney+ zu sehen. Das letzte Album "2020" erschien im gleichnamigen Jahr, danach veröffentlichten Bon Jovi noch die Single "Story of Love" (2021) und die Weihnachtssingle "Christmas Isn't Christmas" (2023).