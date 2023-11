Bombendrohungen in mehreren Wiener Schulen eingegangen

In mehreren Wiener Schulen sind am Mittwoch Bombendrohungen eingegangen. Wie die Polizei über X (vormals Twitter) bekannt gab, wurden die Gebäude "in enger Abstimmung mit der Bildungsdirektion" für die Dauer der Durchsuchung evakuiert. Um welche Schulen es sich handelt, wollte die Polizei mit Verweis auf den laufenden Einsatz nicht bekannt geben. Nach APA-Informationen dürften Schulen auf der Hernalser Hauptstraße und auf der Hütteldorfer Straße betroffen gewesen sein.

Neben Beamte des Verfassungsschutzes seien auch sprengstoffkundigen Organe (SKO), Diensthunde und weitere Polizeikräfte im Einsatz. "Die aktuelle Einsatzlage wird von uns sehr ernst genommen", informierte die Polizei. Es würde aber kein Grund zur Sorge bestehen. Die Evakuierungsmaßnahmen würden "ruhig und koordiniert durchgeführt".

Die Bildungsdirektion betonte gegenüber der APA, dass man mit der Polizei in enger Abstimmung stehe. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler würden laut einer Sprecherin von der Schulleitung der betroffenen Einrichtungen informiert.

In einigen Gebäuden wurden laut Polizei die Durchsuchungen bereits abgeschlossen, es wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden. Laut Bildungsdirektion würde in diesen Schulen der Unterricht bereits fortgesetzt werden.