Bombendrohungen gegen Gemeindeamt Arnoldstein geklärt

Eine Serie von Bombendrohungen gegen den Bürgermeister von Arnoldstein und dessen Stellvertreter ist von der Kärntner Polizei geklärt worden. Am Freitag wurde ein 57 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach-Land festgenommen. Bei der Vernehmung durch die Polizei legte er ein Geständnis ab. Über das Motiv war vorerst nichts bekannt, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Begonnen hatte die Serie von Drohungen am 9. Juli. In dem Drohbrief war von einem Bombenanschlag bzw. Mordanschlag die Rede, wenn die drei genannten Mandatare nicht zurücktreten würden. Diese Drohung wurde von der Polizei ernst genommen, das Gebäude wurde geräumt und von speziell ausgebildeten Polizisten unter Einbindung eines Sprengstoffspürhundes durchsucht. Es wurde nichts gefunden, nach mehreren Stunden konnte der Amtsbetrieb wieder aufgenommen werden.

Diese schriftlichen Drohungen wiederholten sich in den folgenden Wochen, immer in einem Abstand von mehreren Tagen, insgesamt sechs Mal. Der Bürgermeister ordnete in Absprache mit der Polizei diverse Sicherheitsmaßnahmen am Gemeindeamt an, wie etwa die Installation mehrerer Überwachungskameras, eine Einschränkung des Parteienverkehrs und eine Auslagerung der Postsendungen. Das Gemeindeoberhaupt bekam bei öffentlichen Auftritten auch Personenschutz.