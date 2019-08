Bombendrohung bei Open Air Konzert auf Welser Messegelände

Bei einem Open Air Konzert auf dem Welser Messegelände hat am Freitag eine Bombendrohung für Aufregung gesorgt. Es wurde aber laut Polizei kein Sprengsatz gefunden. Die Besucher blieben während der Suche durch die Beamten und einem Diensthund der Polizei auf dem Messegelände, das Konzert mit Musik aus den 90er-Jahren fand statt.

Ein Unbekannter rief bei der Polizei an und kündigte das Zünden einer Bombe im Zuge einer Veranstaltung am Messegelände in Wels an. Ein Großaufgebot der Polizei fuhr zum Welser Messegelände, es wurde aber keine Bombe gefunden.