Zwei Tote nach Bombenanschlag in Kabuler Moschee

Bei einem Bombenanschlag im Zentrum von Kabul sind zwei Menschen getötet worden. "Terroristen" hätten im Eingangsbereich einer beliebten Moschee eine Bombe gezündet, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums am Dienstag. Bei den Opfern handelte es sich demnach um einen bekannten Imam und einen Moschee-Besucher.

Der Sprecher von Präsident Ashraf Ghani sprach von einer "abscheulichen" Attacke. "Leider sind heute Abend einige Sprengsätze in der Wasir-Akbar-Khan-Moschee detoniert, die von Terroristen gelegt wurden", sagte der Sprecher Tarek Arian. Zunächst hatte Arian von einem Selbstmordanschlag gesprochen. Später war unklar, ob sich der Attentäter tatsächlich in die Luft gesprengt hatte.

In der Grünen Zone haben zahlreiche Botschaften und internationale Organisationen ihren Sitz. Die Explosion war in weiten Teilen des hochgesicherten Bezirks zu hören. Vielerorts ertönten Alarmsirenen, Mitarbeiter von Botschaften und internationalen Organisationen brachten sich in Schutzräumen in Sicherheit.