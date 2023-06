Bologna will sich von Arnautovic nicht trennen - Medien

Der italienische Fußball-Erstligist FC Bologna ist laut Medienberichten fest entschlossen, ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic nicht gehen zu lassen. Clubboss Joe Saputo und das Bologna-Management hätten beschlossen, dass Arnautovic ein unverzichtbarer Spieler sei. So soll ein Angebot von AC Milan für den 34-Jährigen abgelehnt worden sein, berichtete die Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport am Donnerstag. Arnautovics Vertrag bei Bologna läuft noch zwei Jahre.

"Mit Bologna ist alles in Ordnung, mein Vertrag läuft noch zwei Jahre, danach werden wir sehen. Auch in der Beziehung zum Coach ist alles ok", wurde Arnautovic von der Gazzetta zitiert. Der Angreifer war im Sommer 2021 aus China nach Italien übersiedelt.