Bologna mit 2:1-Sieg gegen Sampdoria - Posch verletzt

ÖFB-Teamspieler Stefan Posch ist beim 2:1-Erfolg seines FC Bologna bei Sampdoria Genua in der italienischen Serie A verletzt ausgewechselt worden. Der 25-jährige Innenverteidiger humpelte am Samstag nach 40 Minuten offensichtlich mit Problemen am linken Oberschenkel vom Feld und konnte nicht mehr weiterspielen. Sein Landsmann und ÖFB-Teamkollege Marko Arnautovic fehlte wegen einer Gelbsperre.

Riccardo Orsolini traf in der 90. Minute zum viel umjubelten Last-Minute-Sieg für Bologna. Abdelhamid Sabiri hatte zuvor für Sampdoria einen Handelfmeter verschossen (71.). Drei Minuten davor hatte er vom Elferpunkt noch den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Damit kletterte Bologna vorübergehend auf Platz sieben, Sampdoria ist weiter Tabellen-Vorletzter.