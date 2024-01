Bolivien meldet größten Kokain-Fund aller Zeiten

Bolivien hat den größten Kokain-Fund aller Zeiten gemeldet: Mehr als acht Tonnen Kokain, die offenbar für die Niederlande bestimmt gewesen seien, seien beschlagnahmt worden, teilte Innenminister Eduardo del Castillo am Freitag mit. Das Kokain habe einen Straßenverkaufswert von rund 526 Millionen Dollar (481,64 Mio. Euro), sagte er.

Der "größte Kokain-Fund in der Geschichte unseres Landes" sei am 30. Dezember in einem Lastwagen auf einer Andenstraße gemacht worden, sagte der Minister. Das Kokain sei in einer für Europa bestimmten Lieferung von Holzplatten gefunden worden. Dem Minister zufolge wurden vier Menschen festgenommen, unter ihnen ein Kolumbianer, bei dem es sich um einen "dicken Fisch" des Drogenhandels handle.