Bolivianischer Oppositionskandidat Mesa fordert Neuwahl

Nach dem umstrittenen Wahlsieg von Evo Morales bei der Präsidentschaftswahl in Bolivien Ende Oktober hat der Oppositionskandidat Carlos Mesa eine Neuwahl gefordert. Die neue Abstimmung solle "von einem unparteiischen Wahlgremium" und von der internationalen Gemeinschaft beobachtet werden, sagte Mesa nach einem Treffen seiner Partei am Sonntag.

Am Wahlsieg von Amtsinhaber Morales gibt es in der Opposition in Bolivien sowie international erhebliche Zweifel. Der einflussreiche Regionalpolitiker Luis Fernando Camacho stellte dem langjährigen Präsidenten am Samstag ein Ultimatum bis Montag 19.00 Uhr (Dienstag 00.00 Uhr MEZ), um zurückzutreten. Sollte Morales dies nicht tun, "werden wir hier Entschlüsse fällen und sicherstellen, dass er geht", sagte Camacho in der Oppositionshochburg Santa Cruz.