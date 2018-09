Boko Haram nahm Stadt in Nigeria ein

Kämpfer der Islamistenmiliz Boko Haram haben nach übereinstimmenden Berichten eine Stadt im Nordosten Nigerias erobert und dort einen Militärstützpunkt besetzt. Nach Angaben von örtlichen Behördenvertretern und Sicherheitskräften stürmten Kämpfer einer Boko-Haram-Untergruppe den Stützpunkt in Gudumbali in der Region Guzamala im Bundesstaat Borno.

Die Gruppe soll mit der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verbündet sein. Ein Mitglied einer örtlichen Miliz berichtete am Samstag, bei dem Angriff seien mindestens acht Zivilisten getötet worden. Die Regierung hatte die Region Guzamala für sicher erklärt und aus der Gegend geflüchtete Menschen aufgerufen, in ihre Heimatdörfer zurückzukehren. Tatsächlich aber gibt es weiterhin Boko-Haram-Angriffe. Hilfsorganisationen warnen zudem, dass es in der Region an der grundlegendsten Infrastruktur fehlt.