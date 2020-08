Boko Haram missbraucht Kinder als Selbstmordattentäter

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat die nigerianische Terrormiliz Boko Haram erneut scharf kritisiert, wie Kathpress berichtet. Für einen Anschlag auf ein Camp für Binnenflüchtlinge in Kameruns Region Extreme-Nord Anfang August habe sie Kinder als Selbstmordattentäter missbraucht; dabei waren mindestens 17 Zivilisten ums Leben gekommen, wie HRW am Mittwoch feststellt.

Unter den Opfern des Angriffs im Camp Nguetechewe in der Gemeinde Mayo-Moskota waren fünf Kinder und sechs Frauen. Mindestens 16 Personen wurden verletzt. "Der nächtliche Selbstmordanschlag von Boko Haram in Nguetechewe scheint darauf ausgelegt gewesen zu sein, zivile Todesfälle und Verletzungen zu maximieren", so Ilaria Allegrozzi, Afrika-Analystin von HRW. "Kinder als Selbstmordattentäter einzusetzen, ist ein äußerst abstoßendes Kriegsverbrechen." Augenzeugen hatten berichtet, dass 20 bis 30 Kämpfer den Anschlag verübt hätten.