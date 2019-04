Boglarka Tasi: "Ein eigenes Photo-Studio eröffnen"

Die 26-jährige Ungarin Boglarka Tasi widmet sich seit drei Jahren der professionellen Photografie und hat klare Ziele.

“Das wäre mein großer Traum einmal ein eigenes hochprofessionelles Fotostudio in Dornbirn zu eröffnen”, sagt die 26-jährige Boglarka Tasi aus Ungarn. Seit drei Jahren hat sie die Liebe zur Photografie entdeckt und hat vor allem jetzt mit der neuen Kamera Canon 6D Mark II die Weichen für die Zukunft gestellt. Am Anfang hat Boglarka Tasi noch mit ihrem eigenen Handy die ersten Gehversuche gemacht, aber inzwischen brilliert sie vor allem in der Sportfotografie. Bei den Heimspielen von Zima FC Langenegg macht sie ausgezeichnete Bilder seit einigen Jahren. Neben Fotos bei diversen Fußballspielen im Ländle macht sie auch Bilder von Landschaften im In- und Ausland, Portraits, Astrologie und auch bei Hochzeiten wird sie schon gerne gebucht. Bei Ausflügen nach Irland oder in ihre Heimat Ungarn hat die Liebhaberin der Photografie schon großartige Bilder hergestellt. In den nächsten Jahren will sie auch ihre vielen hunderten Bilder in einer eigenen Ausstellung dem Publikum präsentieren.