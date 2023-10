Die EZB will "digitales Bargeld" schaffen.

Bofinger: "Digitaler Euro geht in die falsche Richtung"

Der deutsche Ökonom Peter Bofinger bezweifelt, dass es einen digitalen Euro braucht, um die finanzielle Souveränität der Europäischen Union zu stärken. "Der digitale Euro geht in die falsche Richtung", sagte er auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die Einführung des digitalen Euro könne im schlimmsten Fall verhindern, dass man auf günstigere und bereits bestehende Alternativen wie etwa die "European Payment Initiative" zurückgreift.

Die Bundessparte Banken und Versicherung in der Wirtschaftskammer (WKÖ) hat die Wirtschaftswissenschafter Peter Bofinger und Thomas Haas von der Universität Würzburg mit einem Gutachten zu Nutzen, Kosten und Risiken des digitalen Euro beauftragt. "Der Nutzen des digitalen Euro ist kaum erkennbar, die Kosten sind hoch und die Risiken nicht gering", fasste Bofinger das Studienergebnis zusammen.

Mit dem digitalen Euro will die Europäische Zentralbank (EZB) ein Notenbankkonto für alle schaffen, also eine Art digitales Bargeld. Verbraucherinnen und Verbraucher könnten es direkt in ihrer digitalen Geldbörse aufbewahren. Damit würde das Geld den Inhabern gehören - im Gegensatz zum sogenannten Giralgeld auf dem Bankkonto, das nur eine Forderung gegenüber der Bank darstellt. Das Geld wäre damit vor Bankenpleiten sicher.

Allerdings wird derzeit über eine Obergrenze von bis zu 3.000 digitalen Euro nachgedacht, um die Gefahr eines Bank Runs einzudämmen. Denn der digitale Euro könnte einen schnellen Abzug von Einlagen aus dem Bankensektor per Mausklick bedeuten. Der Bankensektor könnte dann in Liquiditätsprobleme geraten. Damit entfällt aber der Sicherungsvorteil für die Verbraucher, da ihre Einlagen auf dem Bankkonto ohnehin bis 100.000 Euro abgesichert sind.

Aus Sicht der Ökonomen gibt es keine überzeugenden Anwendungsfälle für den digitalen Euro. Der digitale Euro sei für die Verbraucher so unattraktiv wie alkoholfreier Wein, zieht Bofinger einen Vergleich. Beim Wein schätze man den Alkohol, beim Bargeld die physische Verfügbarkeit. Zudem könne der digitale Euro das Narrativ befeuern, man wolle das Bargeld abschaffen. Die EZB sage zwar, dass sie das nicht vorhabe, aber ob man ihr das glaube, sei eine andere Frage.

Ein derart weitreichender Eingriff in das bestehende Finanz- und Geldsystem sei außerdem nur bei einem Marktversagen gerechtfertigt, was nicht der Fall sei, so Bofinger. Das sei auch der EZB bewusst, die deshalb makroökonomische Argumente ins Feld führe. So soll der digitale Euro aus der Abhängigkeit von großen US-Zahlungsdienstleistern wie Visa, Mastercard oder Paypal befreien.

Nach Ansicht Bofingers gibt es aber bessere Alternativen, wie etwa die European Payments Initiative. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss europäischer Zahlungsdienstleister und Banken mit dem Ziel, ein einheitliches europäisches Zahlungsverfahren für Kunden und Händler mit eigener Infrastruktur zu schaffen.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sieht beim digitalen Euro noch viele offene Fragen. "Grundsätzlich unterstützen wir das Ziel der Kommission, die Rolle des Euros zu stärken. Wir sind jedoch dagegen, dass Österreicherinnen und Österreicher verpflichtet werden, den digitalen Euro zu verwenden", so Brunner in einem schriftlichen Statement. "Die Risiken in Hinblick auf die Stabilität des Finanzsystems dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Auch der Schutz persönlicher Daten und der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger haben oberste Priorität." Bis diese Fragen geklärt sind, werde Österreich bei seiner skeptischen Haltung bleiben, sagte der Finanzminister weiter.

"Eine derart weitgehende europäische Weichenstellung wie die Einführung eines digitalen Euro braucht klare Antworten auf die vielen offenen Fragen dieses Projektes", findet auch Bundessparten-Obmann Willi Cernko. "Schließlich geht es unter anderem um die Sicherung der Wahlfreiheit beim Bezahlen, die Sicherheit des Geldes und den Schutz der Privatsphäre."

In Österreich ist Bargeld immer noch an erster Stelle der Zahlungsmöglichkeiten. Die Präferenz zieht sich laut Oesterreichischer Nationalbank durch alle Altersstufen. Jüngere sehen Bargeld aber tendenziell als weniger wichtig an als ältere Personen.