Bösartige Faulbrut bedroht weiter Bienen in Vorarlberg

Bereits vor einigen Wochen berichtete VOL.AT von der Tierseuche, die Bienen im grenznahen Lindau befallen haben. Ein Sperrgebiet wurde eingerichtet - das jetzt ausgeweitet werden musste.

Das Landratsamt hatte Mitte September ein Sperrgebiet im Radius von zwei Kilometern um den Ausbruchsbestand festgelegt. Der Faulbrut-Sperrbezirk wurde nun aufgrund von zwei neu bestätigten Fällen in Scheidegg, in den Ortsteilen Bieslings und Ebenschwand, ausgeweitet. Die genaue Abgrenzung kann beigefügter Karte entnommen werden.

Auch Ländle-Bienen in Gefahr



Stellt der Ausbruch der Bienenseuche in Lindau auch eine Gefahr für Bienen im Ländle dar? "An sich ja, weil im Umkreis von mindestens drei Kilometern von einem Faulbrutfall alle Bienenvölker untersucht werden müssen", erklärte Egon Gmeiner, Präsident des Vorarlberger Imkerverbandes Mitte September im VOL.AT-Telefoninterview. Es müsse untersucht werden, ob eine Ansteckung erfolgt sei. "Bis zu fünf Kilometer muss man sporadisch also fallweise Völker untersuchen." Noch wurde in Vorarlberg kein Befall bestätigt.