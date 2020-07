Börsenhandel in Wien und Frankfurt wegen Störung ausgesetzt

Peinliche Panne für die Deutsche Börse: Nur wenige Monate nach dem letzten Ausfall hat eine technische Störung am Mittwoch erneut den Aktien- und Derivatehandel an der Frankfurter Börse, der Leipziger Strombörse EEX, der Wiener Börse und anderen europäischen Börsen lahmgelegt. Diesmal fiel das Handelssystem T7 kurz nach Handelsbeginn für drei Stunden aus.

Erst gegen 12 Uhr konnten Aufträge wieder abgewickelt werden. Schon am 14. April war das System für mehr als vier Stunden ausgefallen - eine der längsten Störungen in der Geschichte der Frankfurter Börse. Davor war es 2018 zweimal für längere Zeit ausgefallen. Nach der letzten Panne hatte Konzernchef Theodor Weimer erklärt, die Börse habe Vorkehrungen getroffen, um einen solchen Vorfall in Zukunft zu verhindern.