Börsenaussichten 2020

Vorarlberger Banker und Wertpapierexperten sind hinsichtlich der Entwicklung der Aktienmärkte im heurigen Jahr positiv gestimmt.

„Ein neues Jahr, ein neues Glück“ so könnte das Motto für 2020 lauten – wenn da nicht die Kombination aus konjunkturellen und geopolitischen Risiken wäre. Nach jahrelangem Aufschwung breiten sich rund um den Globus Ermüdungserscheinungen aus. Für zusätzlichen Sand im Getriebe werden vorerst auch weiterhin die ungelösten Handelsstreitigkeiten und der Austritt Großbritanniens aus der EU sorgen. Vor diesem Hintergrund gehen wir für den Euroraum 2020 von einer Expansion in Höhe von +0,9 Prozent aus. Etwas stärker dürfte sie mit +1,5 Prozent in den USA ausfallen. Besonders hart wird es jedoch das Wachstumswunder China treffen. Dort dürften die avisierten plus 6,0 Prozent nur sehr schwer zu halten sein. Die großen Notenbanken werden sich von ihrer expansiven Geldpolitik nicht abwenden. In Europa dürften Anleger somit nicht vor Ende 2020 mit positiven Zinsen rechnen können. Wir erwarten eine fortwährende Gold-Hausse. Ein Anstieg der Feinunze auf 1600 US-Dollar liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Hingegen wird der Ölpreis weiterhin nachgeben. In Summe stehen den Märkten auf dem Weg zum Glück auch 2020 einige Stolpersteine im Weg.

Tobias Knoblich, MSc

Portfoliomanager, Hypo Vorarlberg

Die aktuelle Mischung aus sich abschwächender, aber noch solider Konjunktur, niedrigen Zinsen, guten Unternehmensgewinnen und Unterstützung durch die Notenbanken stimmt mich positiv in Bezug auf die Entwicklung der Aktienmärkte 2020. Das Beibehalten der Niedrigzinsniveaus sowie das Versorgen der Märkte mit Liquidität, lässt uns für heuer auch keine Rezession erwarten. Neben den Konjunkturdaten wird aber auch das Verhalten von US-Präsident Trump im Handelsstreit mit China für den weiteren Verlauf an den Börsen ausschlaggebend sein. Er wird die Wahlen im November für sich entscheiden wollen. Da US-Wähler stark an den Börsen investiert sind, braucht Trump dafür intakte Kapitalmärkte und kann eine anhaltende Schwäche dieser nicht riskieren. Er wird daher bemüht sein, zumindest eine Beruhigung des Konflikts herbeizuführen, um dies als Erfolg für sich verbuchen zu können. In Vorarlberg sehe ich aufgrund der stabilen und diversifizierten Wirtschaftsstruktur sowie der hier tätigen Unternehmerinnen und Unternehmer, die täglich Spitzenleistungen vollbringen, eine weiterhin sehr positive ökonomische Entwicklung.

Gerhard Burtscher,

Vorstandsvorsitzender Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV)

2019 ist eines der besten Börsenjahre in der jüngeren Geschichte. Gegen Ende des Jahres ließen auch erste Anzeichen auf ein leichtes Anziehen der Wirtschaft sowie Signale der Entspannung im Handelskrieg die Börsen neue Höchststände erklimmen. Auch die Anleihenmärkte konnten signifikant zulegen. Die weiterhin lockere Geldpolitik sowie die zu erwartende Erholung im verarbeitenden Gewerbe sollten die Aktienmärkte im nächsten Jahr immer noch positiv beeinflussen. Dementsprechend erwarten wir ein positives Aktienjahr 2020. Regional sollten europäische Aktien die US-amerikanischen Pendants outperformen, da die Bewertungen von europäischen Aktien derzeit attraktiver erscheinen und die zu erwartende Erholung im verarbeitenden Gewerbe dem zyklischeren Aktienmarkt Europa entgegenkommen sollte. Anleihen scheinen derzeit teuer bewertet zu sein und sollten bei einem Anziehen des verarbeitenden Gewerbes etwas unter Druck geraten. Zudem stellen sie keinen „sicheren Hafen“ dar. Um für die nötige Diversifikation im Portfolio zu sorgen, sollten Anleger daher auch heuer vermehrt auf Gold sowie Alternative Investment-Produkte setzen.

Betr. oec. Gerhard Hamel,

Vorstands­vorsitzender Volksbank Vorarlberg

Für das neue Jahr können wir optimistisch sein: Auch 2020 dürfte ein positives Aktienjahr werden. Gründe dafür sind die schwindende Unsicherheit bei der Konjunktur und das Fehlen attraktiver, alternativer Anlagemöglichkeiten. Manche Themen aus dem vergangenen Jahr werden im neuen erneut eine Rolle spielen: So wird der Handelsstreit zwischen den USA und China die Aktienmärkte auch 2020 beschäftigen. China dürfte in der aktuellen konjunkturellen Schwächephase nicht auf Risiko gehen. Auch US-Präsident Donald Trump ist unter Druck, Erfolge einzufahren. Nur so kann er sich im Wahlkampf um das Präsidentenamt als „Dealmaker“ präsentieren. Positiv stimmt auch der Blick auf den zuletzt schwächelnden Industriebereich. Für 2020 rechnen wir speziell in den zyklischen Sektoren mit einer positiven Entwicklung. Alles in allem hat der Aktienmarkt auch im Jahr 2020 Luft nach oben. Die nachlassenden Rezessionsrisiken und die zu erwartenden positiven Entwicklungen im Industriesektor legen das nahe. Anleger können 2020 die Chance wahrnehmen, die erfreuliche Entwicklung an den Aktienmärkten langfristig für sich zu nutzen.

Wilfried Hopfner,

Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

Die Themen von 2019 werden uns auch 2020 an den Börsen begleiten. Aktuell scheint es so, als ob der ungeklärte Brexit und die Handelsdiskussionen zwischen den USA und China an den Handelsplätzen offenbar niemanden mehr verunsichern, doch die Lage bleibt angespannt. Zudem deuten die zuletzt veröffentlichten ökonomischen Daten großteils auf eine Eintrübung hin. Jedoch sollte der sehr robuste private Konsum der Wirtschaft in den nächsten Quartalen dabei helfen, nicht in eine tiefgehende Rezession zu schlittern. Auch die US-Notenbank Fed hat nach den Zinserhöhungen der letzten Jahre wieder Spielraum für konjunkturelle Stimuli. Auf der Anleihenseite warnen wir seit Langem vor der sukzessiven Geldentwertung, die mit dem Nullzinsumfeld einhergeht. Für den Aktienmarkt sind wir langfristig optimistisch gestimmt und werden auch im kommenden Jahr selektiv Kaufgelegenheiten nutzen. Voraussetzung für berechtigten Anlegeroptimismus in einer Rezessionsphase ist, dass Qualität bereits bei der Titelauswahl an erster Stelle stand. Als führender Vermögensverwalter des Landes bieten wir Orientierung in diesem komplexen Anlageumfeld.

Johannes Böhler,

Landesdirektor Region Österreich West Schoellerbank

Eine milde Erholung der Weltwirtschaft 2020 wurde wahrscheinlicher. Indikatoren zeigen, dass die Weltkonjunktur nicht mehr ganz so rund läuft. Von einer Rezession sind wir aber weit entfernt. Der private Konsum und die niedrige Arbeitslosigkeit stützen die Weltwirtschaft. Die Börsen spiegeln die Zuversicht über den weiteren Konjunkturverlauf wieder. Die Aussicht auf eine Erholung der Weltkonjunktur und ein mögliches Ende des Handelskonfliktes USA/China rücken Aktien auch 2020 in den Mittelpunkt. Das Ertragspotenzial von Dividende plus Gewinnwachstum liegt zwischen sechs und acht Prozent. Als chancenreich werden die Börsen Asiens gesehen. Die USA, Europa, Japan und Zentral- und Osteuropa sollten nicht enttäuschen. Aussichtsreiche Branchen sind Rohstoffaktien, Industrie- und Konsumwerte sowie Finanzwerte. Dass der Bullenmarkt nun schon seit über einem Jahrzehnt anhält, hat den Anlegern überdurchschnittliche Gewinne beschert. Die Alternativen zu Aktien und Aktienfonds sind rar, sieht man von höher rentierenden Unternehmensanleihen im Euro-Raum und in den USA sowie Anleihen der Schwellenländer ab.