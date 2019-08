Börsen-Guru Buffett mit operativem Gewinneinbruch

Der US-Staranleger Warren Buffett hat mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway einen starken Gewinnrückgang erlitten. Doch dass die Geschäfte im vergangenen Quartal angesichts der schwächeren US-Wirtschaft nicht ganz so rund liefen, hielt den 88-jährigen Staranleger nicht davon ab, einen neuen Rekord an überschüssigen Cash-Reserven anzuhäufen.

Im zweiten Quartal fiel das operative Ergebnis von Berkshire Hathaway im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 6,1 Mrd. Dollar (5,5 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Samstag in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska mitteilte. Die abflauende US-Konjunktur machte sich in der Bilanz bemerkbar, besonders das wichtige Versicherungsgeschäft rund um den US-Branchenriesen Geico warf deutlich weniger Geld ab.