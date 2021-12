Börsen beenden zweites Coronajahr 2021 im Plus

Das bereits zweite Coronajahr 2021 war für die internationalen Börsen kein schlechtes. An den meisten Märkten ging es bergauf, teils sogar recht kräftig. Beigetragen haben dazu vor allem die Erholung der weltweiten Konjunktur und die weiterhin großzügigen Hilfsprogramme seitens der Fiskalstaaten und der Notenbanken. Mit dem starken Aufschwung kamen jedoch auch Lieferengpässe und Inflation, zudem gab es immer wieder Unsicherheiten rund um neue Coronavarianten.

Die Märkte trotzten diesen Sorgen jedoch vorerst, an den großen Börsen blieb heuer ein deutliches Plus übrig. In Europa steht der Euro-Stoxx-50 aktuell bei einem Jahresplus von rund 21 Prozent, beendet das Börsenjahr jedoch erst morgen. Auch an der Londoner Börse findet am Freitag noch Handel statt, derzeit steht beim britischen FTSE-100 Index ein Plus von knapp 13 Prozent unterm Strich.