Börsegang der Softwarefirma Teamviewer brachte 2,2 Mrd. Euro

Der deutsche Software-Anbieter Teamviewer hat den größten Börsegang des Jahres in Europa geschafft. 84 Millionen Aktien wurden zu je 26,25 Euro bei neuen Investoren untergebracht, wie der Hersteller von Software zur Fernwartung von Computern und anderen Geräten am Dienstag mitteilte. Damit schöpfte Teamviewer die Preisspanne nicht ganz aus, die von 23,50 bis 27,50 Euro je Aktie reichte.

"Solch ein Erfolg fällt nicht vom Himmel", sagte Permira-Deutschland-Chef Jörg Rockenhäuser. "Das gesamte TeamViewer-Team kann sehr stolz darauf sein, was es erreicht hat. Am Mittwoch will Teamviewer will sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern. 300 Mitarbeiter sollen dann auf dem Parkett dabei sein.