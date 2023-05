Börse-Chef fordert Stärkung der Wertpapierkultur

Der Chef der Wiener Börse, Christoph Boschan, sieht in Österreich einen Zulauf zum Kapitalmarkt, fordert von der Politik aber weitere Maßnahmen zur Förderung der Wertpapierkultur. Die mittlerweile hohe Aktionärsquote habe man "trotz, nicht wegen des politischen Umfelds" erreicht, konstatierte er am Mittwoch bei der Pressekonferenz zur Jahresbilanz. Vor allem vor dem Hintergrund der grünen Transformation und der erforderlichen Kapitalgrundlage steige die Bedeutung der Anlage.

Laut Wiener Börse besitzt hierzulande mittlerweile jede vierte Person Aktien, ein Fünftel der Bevölkerung plant eine entsprechende Anschaffung. Es handle sich um eine erfreuliche Entwicklung, so Boschan, der die potenziell hohen Renditen für Sparerinnen und Sparer bei Streuung und Anlage über einen längeren Zeitraum hervorhob. Darauf dürfe man sich aber nicht ausruhen. Gefordert sieht er die Politik, welche die Investition in Aktien etwa auf dem Wege einer Abschaffung der Kapitalertragssteuer (KESt) bei längerer Behaltefrist attraktivieren könne und solle.

In eine ähnliche Kerbe schlug der Aufsichtsratsvorsitzende der Wiener Börse, Heimo Scheuch. Aktien zu kaufen und zu halten sei in der "Mitte der Bevölkerung angekommen", was wichtig für die Standortsicherung und die Bewältigung der Klimaveränderungen sei. In der grünen Transformation ortet Scheuch, der auch CEO des Baustoffkonzerns Wienerberger ist, "den größten Wandel in der neueren Geschichte". Für die Bewältigung des Umbruchs brauche es viel Geld, was der Politik einen Ansporn geben müsse, den Zugang zum Kapitalmarkt zu erleichtern.