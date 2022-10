Böller-Nutzung bei Lichterfest in Neu-Delhi wird bestraft

Wer in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi das anstehende hinduistische Lichterfest Diwali mit Feuerwerk feiert, dem droht Gefängnis. Der Kauf von und das Feiern mit Böllern könne mit einem Bußgeld von bis zu 200 Rupien (rund 2,50 Euro) und sechs Monaten Gefängnis bestraft werden, sagte der Umweltminister der Stadt, Gopal Rai, am Mittwochabend. Der Grund dafür sei die aus dem Abwerfen von Böllern resultierende Feinstaubbelastung, führte er aus.

Diwali ist für viele Hindus, die die Mehrheitsbevölkerung Indiens stellen, so wichtig wie für viele Christen das Weihnachtsfest. Böller gehören für viele Feiernde dazu. Die Luftqualität in der Megametropole gehört aber zu den schlechtesten der Welt, vor allem im Winter. Die Feinstaubbelastung in und um Neu-Delhi liegt dann jeweils um ein Vielfaches über den als akzeptabel angesehenen Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO).