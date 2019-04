Boeing revidiert nach 737-Max-Debakel die Jahresziele

Der US-Luftfahrtriese Boeing hat zu Jahresbeginn deutlich weniger verdient und nach den Abstürzen zweier 737-Max-Maschinen seine Ziele für 2019 gestrichen. Da weiter unklar ist, wann und zu welchen Bedingungen der absatzstärkste Flugzeugtyp wieder abheben darf, soll eine neue Prognose erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden, teilte der Airbus-Rivale am Mittwoch in Chicago mit.

Das Debakel um die 737-Max-Maschinen hinterließ bereits deutliche Spuren in der Bilanz. Die Boeing-Aktie reagierte dennoch positiv auf die Nachrichten. Nachdem ihr Kurs infolge der Abstürze und Flugverbote im März deutlich abgesackt war, lag er im vorbörslichen New Yorker Handel zuletzt mit gut einem Prozent im Plus.