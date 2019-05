Boeing: Fehler in Flugsimulationssoftware für 737 MAX

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat Fehler bei der Flugsimulationssoftware für seine Maschinen vom Typ 737 MAX eingeräumt. Boeing habe mittlerweile Korrekturen an der Software vorgenommen und die Nutzer darüber informiert, teilte das Unternehmen am Samstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP mit.

Damit solle sichergestellt werden, dass die Flugsimulation “repräsentativ für verschiedene Flugbedingungen” sei. Mit der Software werden Piloten für die neuen Boeing-Modelle ausgebildet, von denen in den vergangenen Monaten zwei Maschinen abgestürzt waren. Bei den Unglücken im Oktober in Indonesien und im März in Äthiopien kamen 346 Menschen ums Leben. In der Folge wurde ein weltweites Flugverbot für diese Flugzeuge verhängt.