Boeing: 787 Dreamliner werden in Kürze wieder ausgeliefert

Der US-Flugzeughersteller Boeing steht nach eigenen Angaben kurz vor der Wiederaufnahme der Auslieferungen der 787 Dreamliner. Die Übergabe der Flugzeuge war wegen Produktionsfehlern gestoppt worden. Die letzte Entscheidung für die Auslieferung der 787 liege bei den zuständigen Behörden, teilte der US-Konzern weiter mit.

Der für den Verkauf verantwortliche Manager Ihssane Mounir bekräftigte bei der Luftfahrtschau in Dubai, man halte an der bereits verzögerten Auslieferung des Passagierjets 777X 2023 fest. Zudem sei man in fortgeschrittenen Verkaufsgesprächen über die Frachtversion der 777X.