Bodenverdichtung und Trockenheit bedrohen Parkbäume

Spaziergängern im Wiener Augarten bietet sich derzeit ein irritierendes Bild: Von etlichen Alleebäumen sind nur noch die Baumstümpfe übriggeblieben. Ein Großteil der frisch geschnittenen Flächen sieht gesund aus. Junge Bäume haben ebenso dran glauben müssen wie alte. Wie viele es wohl sind? Genau 111 sind es, weiß Kurt Macek. Er muss es wissen. Er ist der für den Augarten zuständige Baumkontrollor der Bundesgärten - und hat sich für eine Begehung mit der APA bereit erklärt.

Dass diesem Leben von rund drei bis vier Prozent der Bäume im Augarten jährlich von Amts wegen ein Ende bereitet wird, hat zwei Gründe: Schutz der Spaziergänger vor herabfallenden Ästen (oder gar umfallenden Bäumen) sowie Erhaltung eines gesunden Baumbestands. Dabei ist in den Kastanienalleen nicht mehr die Miniermotte, sondern das Bakterium Pseudomonas syringae für die größten Schäden verantwortlich, das sich innerhalb von wenigen Jahren in Europa verbreitet hat. "Eigentlich sollte man keine Kastanien mehr nachsetzen. Im Augarten zählt sie aber zum historischen Bild der Parkanlage", sagt Macek. Deutlich resistenter als die rot- und die weißblühende Rosskastanie ist übrigens die gelbe Kastanie, von der etwa im Burggarten rechts und links des Mozart-Denkmals je ein Exemplar steht. Sie wächst allerdings deutlich langsamer.

Das Zauberwort für die Arbeit der Baumkontrollore heißt VTA: Visual-Tree-Assessment. Das bedeutet, dass die Begutachtung per Augenschein vom Boden aus vorgenommen wird - was viel Erfahrung und Verantwortung bedeutet. Pseudomonas-Befall erkennt man etwa an rissig gewordener Rinde, schwarzen Verfärbungen an Stamm und Ästen, Saftfluss sowie Absterben oder Vergilben von Teilen der Baumkrone. Technische Alternativen wie Resistographen, mit denen Bäume zum Feststellen von Fäulnisbefall angebohrt werden, sind teurer, aufwendiger und für die Bäume oft riskanter, da über die Bohrlöcher Feuchtigkeit, Pilze und Schädlinge eindringen können.