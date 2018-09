Bodenschutz = Klimaschutz

Bodenverbrauch und -schutz stehen in engem Zusammenhang mit Klimaschutz. Kaum jemandem ist aber bewusst, welch grundlegende Bedeutung der Boden für unser Leben hat.

Seit einigen Jahren beschäftigen sich immer mehr Menschen, Initiativen und Organisationen auch bei uns im Land mit dem Thema Bodenverbrauch und Bodennutzung. Dabei geht es nicht nur darum, die rasche Bodenversiegelung durch verschiedenste bauliche Maßnahmen zu zügeln, sondern auch darum, die negativen Klimafolgen dieses Raubbaus zu vermeiden. Gerade die Land und Forstwirtschaft, die auf und mit diesen Böden arbeitet, spürt so auch 2018 als Erste die Folgen der Klimaveränderung durch Dürre oder Sturm- und Hochwasserschäden. „Fällt der Boden durch die fortschreitende Verbauung sprich Versiegelung als Wasserspeicher weg, kann das Wasser bei Starkniederschlägen nicht mehr versickern, Schäden durch Hochwasser häufen sich. Der Bodenverbrauch hat auch unmittelbaren Einfluss auf den Klimawandel. Wenn derart große Flächen des C02-Speichers „Boden“ versiegelt werden, beschleunigt dies die Erderwärmung und damit die Zunahme von Wetterextremereignissen wie beispielsweise Dürreperioden“, so der Bodenforscher Martin Gerzabek von der Universität für Bodenkultur in Wien.

Bewusstseinsbildung

Die Landwirtschaftskammer Vorarlberg hat schon sehr früh begonnen die Augen dafür zu öffnen, was mit dem rasanten Bodenverbrauch verbunden ist. „Seit dem UN-Jahr des Bodens 2015 haben wir diese Problematik mit zahlreichen Aktionen, wie z. B. einer wissenschaftlichen Studie von Univ. Prof. Dr. Gerlind Weber, dem ‚RHESI-Frühschoppen‘, der ‚Verlustzonenaktion‘ mit der Landjugend etc. und zahlreichen Stellungnahmen kontinuierlich in die öffentliche Diskussion gebracht. Ein starker Partner dabei ist die Österreichische Hagelversicherung, die seit vielen Jahren bundesweit zahlreiche Initiativen gegen den galoppierenden Bodenverbrauch und dessen negative Auswirkungen auf Umwelt und Klima setzt. Dass sich jetzt immer mehr Menschen Gedanken um ihr Umfeld und die Folgen dieser gravierenden Bodenversieglung machen, stärkt uns mit unserem Anliegen. Das gibt der bäuerlichen Forderung nach haushälterischem Umgang mit Grund und Boden Gewicht. Natürlich brauchen auch die Wirtschaft und derWohnbau Platz zu Expansion. Da gäbe esmehr als nur die Möglichkeit auf der grünen Wiese zu bauen. Mobilisierung nicht genutzter, aber vorhandener Bausubstanz und gewidmeter Betriebsflächen ist nur ein Beispiel dafür. Erst wenn die Gesellschaft die Produktionsgrundlagen für die Lebensmittel zu ihrem Anliegen macht, werden maßgebliche Fortschritte im sparsamen Umgang mit Grund und Boden möglich sein“, so LK-Präsident Josef Moosbrugger.

Boden nachhaltig sichern

„Der Erhaltwertvoller landwirtschaftlicher Flächen ist die Grundlage bäuerlicher Lebensmittelproduktion für die Region aus der Region und den Erhalt unserer Kulturlandschaft. Diese wertvollen Böden müssen deshalb auch entsprechend gepflegt werden. Für die Bodenfruchtbarkeit ist der Humusgehalt der bedeutendste Faktor. „Eine 2015 landesweit von einem externen Labor durchgeführte Bodenprobenaktion auf landwirtschaftlichen Flächen in Vorarlberg hat in Sachen Humus- und Nährstoffgehalt beste Ergebnisse geliefert. Das ist ein unbestreitbarer Beweis, dass die heimischen Bauern auf ihre Böden gut aufpassen. Regionale Lebensmittel vermeiden auch lange Transportwege und verringern somit den CO2-Abdruck vieler Lebensmittel. Wer also regional einkauft, stärkt nicht nur die heimische Wertschöpfung, sondern leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz“, so LK-Präsident Josef Moosbrugger, der nicht nur qualitativen, sondern auch quantitativen Bodenschutz fordert.

Daten & Fakten

Fakten zum Bodenverbrauch (Quelle: Österreichische Hagelversicherung)

Österreich verliert jährlich 0,5 Prozent Agrarflächen, das

entspricht 22 Hektar pro Tag durch Verbauung.

In den letzten 50 Jahren wurden bereits 300.000 Hektar

Felder und Wiesen verbaut. Das ist so viel wie die gesamte Ackerfläche Oberösterreichs.

Österreich hat mit 1,8 Quadratmetern die höchste Supermarktfläche pro Kopf in Europa.

In Österreich gibt es laut Umweltbundesamt 13.000 Hektar gewidmete und ungenutzte lndustriebrachen.

Inklusive Gewerbeflächen und Ieerstehender Häuser schätzt man die verbaute ungenutzte Flache auf 50.000 Hektar.