Bodenschutz bedeutet Klimaschutz

Bodenverbrauch und -schutz stehen in engem Zusammen­hang mit Klimaschutz. Kaum jemandem ist aber bewusst, welch grundlegende Bedeu­tung der Boden für unser Le­ben hat.

Seit einigen Jahren beschäfti­gen sich immer mehr Men­schen, Initiativen und Organi­sationen auch bei uns im Land mit dem Thema Bodenver­brauch und Bodennutzung. Dabei geht es nicht nur da­rum, die rasche Bodenversie­gelung durch verschiedenste bauliche Maßnahmen zu zü­geln, sondern auch darum, die negativen Klimafolgen dieses Raubbaus zu vermeiden. Gera­de die Land- und Forstwirt­schaft, die auf und mit diesen Böden arbeitet, spürt so auch 2018 als Erste die Folgen der Klimaveränderung durch Dür­re oder Sturm- und Hochwas­serschäden. „Fällt der Boden durch die fortschreitende Verbauung, sprich Versiegelung als Was­serspeicher weg, kann das Wasser bei Starkniederschlä­gen nicht mehr versickern,

Schäden durch Hochwasser häufen sich. Der Bodenver­brauch hat auch unmittel­baren Einfluss auf den Klima­wandel. Wenn derart große Flächen des CO2-Speichers „Boden“ versiegelt werden, be­schleunigt dies die Erderwär­mung und damit die Zunah­me von Wetterextremereig­nissen wie beispielsweise Dür­reperioden“, so der Bodenfor­scher Martin Gerzabek von der Universität für Bodenkul­tur ın Wien.

Die Landwirtschaftskammer Vorarlberg hat schon sehr früh begonnen die Augen zu öff­nen, was mit dem rasanten Bodenverbrauch verbunden ist. „Seit dem UN-Jahr des Bo­dens 2015 haben wir diese Pro­blematik mit zahlreichen Ak­tionen wie z.B. einer wissen­schaftlichen Studie von Univ. Prof. Dr. Gerlind Weber, dem „RHESI-Frühschoppen“, der „Verlustzonenaktion“ mit der Landjugend etc. und zahl­reichen Stellungnahmen kon­tinuierlich in die öffentliche Diskussion gebracht. Ein starker Partner dabei ist die Österreichische Hagelversi­cherung, die seit vielen Jahren bundesweit zahlreiche Initia­tiven gegen den gallopie­renden Bodenverbrauch und dessen negative Auswir­kungen auf Umwelt und Kli­ma setzt.