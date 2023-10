Bodenleger: Vorarlberger siegt beim Bundeslehrlingswettbewerb

Vorarlberger Markus Manser holte sich den Sieg beim 20. Bundeslehrlingswettbewerb

In der Messehalle D der Innsbrucker Herbstmesse herrschte von Mittwoch bis Freitag eine Atmosphäre höchster Konzentration, als die besten Bodenleger Österreichs ihr Können beim Bundeslehrlingswettbewerb der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) unter Beweis stellten. In dieser intensiven dreitägigen Veranstaltung traten 15 hochqualifizierte Bewerber aus allen Teilen Österreichs in den Disziplinen Parkett, Belag und Textil gegeneinander an. Ihre Aufgabe bestand darin, drei verschiedene kunstvoll gestaltete Ornamente millimetergenau zu verlegen. Doch nicht nur die Qualität der fertigen Kunstwerke wurde bewertet, sondern auch die Sauberkeit am Arbeitsplatz, die richtige Verwendung der Schutzausrüstung und das Geschick im Umgang mit den Maschinen.