Boca Juniors riefen CAS wegen "Causa" Copa Libertadores an

Die Boca Juniors sind vor den Internationalen Sportsgerichtshof (CAS) gezogen. Der argentinische Fußball-Club reichte am Freitag einen Antrag auf die Wertung des Endspiels der Copa Libertadores zu seinen Gunsten ein. Boca sieht den Grund für das erst verschobene und mittlerweile nach Madrid verlegte Finalrückspiel in Angriffen auf den Boca-Bus durch Anhänger von Gegner River Plate.

Boca hatte bereits am Vortag vergeblich vom südamerikanischen Verband (CONMEBOL) verlangt, den wichtigsten Titel in Südamerikas Clubfußball ohne Rückspiel zugesprochen zu bekommen. Trotz der nun erfolgten Anrufung der sportrechtlich letztmöglichen Instanz wollen die Boca Juniors zum entscheidenden Match am Sonntag (20.30 Uhr) im Madrider Santiago Bernabeu Stadion antreten. Das Hinspiel gegen den Erzrivalen hatte 2:2 geendet, die Auswärtstorregel gilt nicht.