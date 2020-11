Boca Juniors ehren Maradona vor den Augen seiner Tochter

Der argentinische Fußballverein Boca Juniors hat seinen gestorbenen früheren Spieler Diego Maradona vor den Augen von dessen Tochter geehrt. Nach dem 1:0 durch Edwin Cardona im Heimduell mit den Newell's Old Boys - einem weiteren Ex-Club Maradonas - legten die Boca-Spieler ein Argentinien-Trikot mit Maradonas Rückennummer 10 auf den Rasen und applaudierten in Richtung der Loge Maradonas. Dort saß Dalma Maradona, die älteste der drei Töchter der Legende, und weinte bitterlich.

In Stadien in aller Welt wurde der Weltmeister von 1986 nach dessen Tod im Alter von 60 Jahren am vergangenen Mittwoch am Wochenende mit Schweigeminuten, Trauerflor und berührenden Gesten geehrt. Maradonas Landsmann Lionel Messi von dessen Ex-Verein FC Barcelona in Spanien ehrte Maradona nach seinem Tor zum 4:0-Endstand im Spiel gegen Osasuna. Der mehrmalige Weltfußballer zog sein Barcelona-Trikot aus und zeigte sich im schwarz-roten Trikot von Newell's Old Boys - für diesen Club hatte einst auch Messi gespielt.