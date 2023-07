Bob Dylan begeistert in Montreux

Der US-amerikanische Singer-Songwriter und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan ist am Samstagabend beim Montreux Jazz Festival aufgetreten. Der 82-jährige Musiker begeisterte seine langjährigen Anhängerinnen und Anhänger mit einem für ihn klassischen Konzert. Das Besondere an Dylans Tournee ist, dass die Konzerte frei von Mobiltelefonen sind. Der Sänger will nicht, dass Fotos gemacht oder Songs aufgenommen werden. Das Publikum kam dieser Forderung bereitwillig nach.

Für die 1.500 Zuschauerinnen und Zuschauer spielte Dylan vorwiegend Titel aus seinem letzten Album "Rough and Rowdy Ways". Der Auftritt der amerikanischen Ikone im Auditorium Stravinski war der erste in der Westschweiz seit seinem Konzert in Montreux am 8. Juli 2012.