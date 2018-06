BND überwachte offenbar auch Unis und Professoren

"profil online" hat neue Details zur systematischen Überwachung österreichischer Telekommunikation durch den deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) veröffentlicht. Demnach spähte der BND auch mehrere Anschlüsse von Universitäts-Standorten in Wien, Graz, Salzburg, Leoben und Krems aus. Vereinzelt wurden auch die E-Mail-Adressen von Professoren im System erfasst.

An der TU Graz waren zwei Professoren betroffen, ein weiterer an der damaligen medizinischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität (nunmehr Med Uni Graz). Ausgespäht wurde auch das Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg.