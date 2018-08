BMX-School Bludenz: Herbstkurs hat begonnen

Bludenz (dk). Mit viel Elan starteten die Teilnehmer der Bludenzer BMX-School unter der Leitung von Harald und Noah Muther in den Herbstkurs.

Schon in der ersten Kurseinheit konnte so manches Talent gesichtet werden. In insgesamt sechs Trainingseinheiten über drei Wochen wird 5 – 12-jährige Mädchen und Buben der BMX-Sport nähergebracht, wobei ihnen BMX-Räder und Helme vom Verein zur Verfügung gestellt werden. Nachdem sie in eine der wohl rassigsten Radsportarten hineingeschnuppert haben, können sich die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern entscheiden, ob die den BMX-Sport weiter ausüben und eine eventuell erfolgreiche Karriere starten möchten.