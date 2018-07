BMW ruft in Südkorea mehr als 100.000 Autos zurück

BMW ruft in Südkorea über 100.000 Dieselautos wegen Feuergefahr zurück. Betroffen seien 42 Modelle, die von März 2011 bis November 2016 gebaut worden und mit einem Abgasrückführungsmodul (AGR) ausgerüstet seien, teilte ein Sprecherin von BMW Korea am Freitag mit. Eine Fehlfunktion des Moduls könnte "in einigen Fahrzeugen" einen Brand verursachen. Insgesamt geht es um 106.317 Autos.

Die AGR ist eine der wichtigsten Methoden zur Reduzierung der Stickoxidemissionen von Dieselmotoren. Wie die südkoreanische Zeitung “JoongAng-Ilbo” berichtete, gerieten heuer etwa 15 Diesel-Autos des Modells 520d während der Fahrt in Brand. Es habe insgesamt 27 Brandvorfälle unter sämtlichen BMW-Modellen gegeben.

Nach Angaben der Korea-Tochter von BMW beginnt die Rückrufaktion an den Servicezentren im ganzen Land am 20. August. Unter anderem sollen die AGR-Module ersetzt werden. Vor dem Rückruf werde als Vorsichtsmaßnahme ein Diagnoseservice angeboten.