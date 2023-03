BMW Austria erzielte 2022 Rekorderumsatz von 7,6 Mrd. Euro

BMW Austria hat 2022 einen Rekord eingefahren und ist stärker als der Markt gewachsen. Mit einem Umsatz von 7,6 Mrd. Euro legten die Bayern im Jahresvergleich um 15 Prozent zu. Während der Gesamtmarkt im Vorjahr um 10,3 Prozent auf 215.050 Pkw zurückgegangen ist, verzeichnete die Marke BMW einen Anstieg bei den Neuzulassungen von 4,4 Prozent auf 16.316 Pkw. Schlechter lief es für MINI (minus 14,5 Prozent, 2.202 Autos) und BMW Motorrad (minus 24,1 Prozent, 1.582 Stück).

Am Gesamt-Automarkt hält die in Salzburg beheimatete BMW Group Austria nun 8,6 Prozent und somit Platz 3. "Die BMW Group verteidigt mit 18.518 neu zugelassenen Fahrzeugen den Titel als erfolgreichster Premiumhersteller Österreichs, so BMW-Austria-Chef Christian Morawa. Sehr gut gelaufen seien die Elektromodelle. Im Vorjahr waren über 11 Prozent aller verkauften Elektroautos in Österreich von BMW und MINI. Die Marke BMW verzeichnete in diesem Bereich ein enormes Wachstum von über 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum", rechnete Morawa vor. Insbesondere die SUV-Modelle X1 und X3 würden sich in der Elektroversion sehr gut verkaufen. Während der Gesamtmarkt einen Marktanteil bei den Stromern von acht Prozent aufweise, seien es bei der BMW Group Austria elf Prozent.