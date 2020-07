BMF-Experten für parlamentarische Kontrolle der COFAG

Die neue COFAG - Covid-19 Finanzierungsagentur des Bundes soll den Coronahilfsfonds (15 Mrd. Euro) und die Fixkostenzuschüsse (8 Mrd. Euro) abwickeln. Die Gestaltung werfe aber "erhebliche rechtsstaatliche, demokratiepolitische und ökonomische Probleme auf", schreiben die Fachleute des Finanzministeriums (BMF), Peter Brandner und Heinrich Traumüller in einem Beitrag für die Fachzeitschrift SWK.

Die georteten "Probleme bedürfen einer breiten politischen Diskussion sowie einer noch zu überarbeitenden juristischen und ökonomischen Lösung", schreiben der Finanzmarktforscher des BMF und der Fachexperte für internationale Projekte im BMF in der Fachzeitschrift für Steuerrecht weiters. Das BMF ist für die Konstruktion der COFAG, die in der Opposition umstritten ist, zuständig.

"Mit der vom Herrn Bundespräsidenten (Alexander van der Bellen, Anm.)so häufig und vollkommen zu Recht gewürdigten 'Eleganz der österreichischen Bundesverfassung' hat die COFAG jedenfalls nichts gemein", so Traumüller und Brandner. Die interne Kontrolle in der COFAG in der jetzigen Form sei schwach. Innerhalb der Richtlinien sind die Organe weisungsfrei, so werde eine neuerliche einfachgesetzliche Erweiterung weisungsfreier Organe im Bundesbereich hergestellt.