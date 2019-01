Blutspenden hilft Leben retten

Am Montag, dem 14. Jänner 2019, findet von 16.30 bis 21 Uhr die nächste Blutspendeaktion im Pfarrheim St. Konrad statt.

Blutbank und Rettungsabteilung Hohenems rufen die Bevölkerung wiederum auf, sich zahlreich an dieser Blutspendeaktion zu beteiligen. Ihre Blutspende ist die Grundlage, dass die Krankenhäuser unseres Landes mit genügend Blutkonserven versorgt werden. Jeder Blutspender erhält einen Blutspendeausweis mit Blutgruppe, Rhesusfaktor und Kellfaktor. Jede Blutkonserve wird auf HIV, Hepatitis B und C, Syphilis etc. getestet.

Kein Blut spenden können Personen, die an einer akuten oder chronischen Organerkrankung oder (Infektions)Krankheit leiden, Syphiliskranke, HIV-Positive, Risikogruppen und Intimpartner HIV-Infizierter, Epileptiker und andere neurologisch Erkrankte, Schwangere, Stillende, Reisende, die in den letzten sechs Monaten in tropischen Ländern waren (Malariagefahr) oder in den letzten zwölf Monaten wegen Eisenmangel behandelt wurden. Achtung, auch Tattoos oder Permanent Make-Ups innerhalb der letzten vier Monate können ein Ausschlussgrund sein. Informationen gibt das Rote Kreuz.