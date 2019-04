Blumiges Freundinnenshopping in Hohenems

Eine Innenstadt, die zum Verweilen und Genießen einlädt! Ist bei Ihnen wieder einmal ein gemütlicher Vormittag mit Freundinnen fällig? Dann am Samstag, dem 4. Mai 2019, von 9 bis 12 Uhr auf zum „blumigen Freundinnenshopping“ nach Hohenems.

Es ist ein Vormittag, an dem Sie verwöhnt und in jedem teilnehmenden Geschäft mit einer Blume beschenkt werden. Am Mittag verlassen Sie und Ihre Liebsten Hohenems mit einem bunten Blumenstrauß.