Blumige Hochzeitstrends in Dornbirn

Kräftige Farben, klare Linien und spezielle Blumenarrangements.

DORNBIRN Vergangenes Wochenende stand in der Messe Dornbirn alles im Zeichen der Liebe. Die Veranstaltungsmesse „Ach du liebe Zeit!“ hielt zum zehnten Mal in Dornbirn Einzug und lockte zahlreiche Besucher aus dem Dreiländereck, Österreich, Deutschland, Schweiz an. Zum zehnten Jubiläum präsentierte sich die Hochzeitsmesse im neuen Gewand und bot Inspirationen für den eigenen großen Tag.