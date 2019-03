Blum: Wenn Menschen den Unterschied machen

Beim Höchster Beschlägespezialisten ist man überzeugt: Die Qualität ist entscheidend.

Das trifft nicht nur auf die Produkte zu, sondern auch auf die Mitarbeiter. Blum bekennt sich seit Jahren mit zahlreichen Investitionen zum Wirtschaftsstandort Vorarlberg und ist zudem auf den internationalen Märkten erfolgreich. Das benötigt neben innovativen Produktlösungen vor allem die passenden Menschen.

Die Jobmöglichkeiten bei Blum sind so vielfältig wie die Menschen, die in Vorarlberg leben. Ob sie eine Lehre beginnen, nach der Matura oder dem Studium ins Unternehmen kommen oder aus anderen Berufen quereinsteigen – Wege gibt es viele zum Beschlägehersteller. Jeder Mensch bringt individuelle Kompetenzen mit, die für das Familienunternehmen wertvoll sind. Als größter privater Arbeitgeber der Region ist Blum überzeugt, dass Teams umso erfolgreicher sind, je vielschichtiger sie zusammengesetzt sind. „Wir setzen seit Jahren auf bunt gemischte, teils auch international besetzte Teams aus jungen und erfahrenen Mitarbeitern, Arbeitnehmern mit traditionellen oder ungewöhnlichen Ausbildungswegen. Die unterschiedlichen Perspektiven schaffen unterschiedliche Lösungsansätze“, beschreibt Geschäftsführer Gerhard E. Blum die Bedeutung der Zusammensetzung der einzelnen Abteilungen. Das Traditionsunternehmen hat es sich auch zum Ziel gesetzt, durch unterschiedliche Initiativen vermehrt Mädchen und Frauen für technische Berufe zu begeistern.

Große Bandbreite an Jobs

Was Julius Blum vor 67 Jahren in einer kleinen Werkstatt in Höchst gegründet hat, entwickelte sich zu einem der Marktführer der Möbelbranche: Blum ist mit weltweit über 7600 Mitarbeitern und 30 internationalen Tochtergesellschaften bzw. Repräsentanzen verlässlicher Partner mit drei strategischen Geschäftsfeldern: Produktion, Weiterentwicklung und Vertrieb von innovativen Klappen-, Scharnier- und Auszugsystemen. Bei Blum zieht sich der hohe Qualitätsanspruch durch das ganze Unternehmen inklusive der beschäftigten Menschen: Angefangen von der Hightech-Fertigung über das Qualitätsmanagement sowie die Forschungs- und Entwicklungsabteilung bis hin zu den 360 Lehrlingen in den unterschiedlichsten Bereichen.

Innovative Produkte und Mitarbeiter

Eine Denkweise vereint alle Abteilungen: „Wenn es das benötigte Produkt oder eine entsprechende Leistung nicht gibt, entwickeln wir eine passende Lösung schon auch mal selbst.“ Ganz egal, ob ein Werkzeug, passende Kunststoffteile, einzelne Produktionsverfahren oder IT-Prozesse bis hin zu ganzen Maschinen – immer angepasst an die Bedürfnisse des Beschlägeherstellers. So entsteht eine individualisierte Lösung, die optimal passt und durch die Know-how im Unternehmen aufgebaut wird. Blum hat seit der Gründung über 2100 Patente, Gebrauchsmuster, Designs und Marken angemeldet, jährlich kommen rund 50 Neuanmeldungen beim Patentamt hinzu.

Damit liegt der Höchster Beschlägespezialist regelmäßig in den Top Ten im österreichischen Patentranking. Die hohe Frequenz entstammt einer auf mittlerweile 180 Mitarbeiter gewachsenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Außerdem hat sich Blum unter anderem zu einem der größten Arbeitgeber im Bereich der IT entwickelt. Im Arbeitsalltag prägt nicht nur das Qualitätsdenken, sondern auch Nachhaltigkeit das Handeln der 5800 Blum-Mitarbeiter in Vorarlberg. Soziale Verantwortung wird bei Blum aktiv gelebt und seit jeher ist es das Bestreben, das Familienunternehmen für nachkommende Generationen zu erhalten und ein attraktiver Arbeitgeber in der Region zu bleiben.

JULIUS BLUM GMBH