Blum-Lehrlinge zeigen ihr Können

Lehrlinge, die während ihrer Ausbildung durch besondere Leistung auffallen, können bei Blum zu beruflichen Wettbewerben fahren.

Welche Bewerbe es gibt, wo die Lehrlinge von Blum am Start sind und wie sie sich vorbereiten – wir haben nachgefragt. Der Anlagenelektriker Max Meusburger gehört zu den jungen Fachkräften, die während ihrer Ausbildung durch Talent und Einsatz auffielen. Über die SkillsAustria erreichte er die europäische Berufsmeisterschaft (EuroSkills) letzten September in Budapest. Mit dem Titel des Vize-Europameisters konnte er sich dort ein persönliches Ziel erfüllen. „Die verschiedenen Berufsmeisterschaften bieten den Teilnehmern eine tolle Möglichkeit, sich mit anderen Auszubildenden zu messen. Für uns als Ausbildungsbetrieb sind sie stets ein wichtiger Gradmesser, um zu überprüfen, wie es um unsere Ausbildung steht, wo es gut läuft oder wo nachgebessert werden muss“, beschreibt Dieter Hämmerle, Ausbildungsverantwortlicher bei Blum, die Bedeutung solcher Bewerbe. In Ungarn mit dabei waren auch Manuel Franz und Lukas Wolf, beide Lehrlinge der Elektrotechnik mit Vertiefung Automatisierung. Sie starteten im Teambewerb Industrie 4.0., der hier seine Premiere feierte und daher noch nicht bewertet wurde.

Die EuroSkills und die WorldSkills finden abwechselnd alle 2 Jahre statt. 2019 steht das nächste berufliche Großereignis an: die WorldSkills in Kazan (Russland). Wer dann im August 2019 in Kazan am Start sein wird, entscheidet sich bei den nächsten österreichischen Staatsmeisterschaften. Sie gehen von 22. bis 25. November im Messezentrum in Salzburg über die Bühne. 10 Blum-Lehrlinge kämpfen dort um die begehrten Tickets für 2019 in Russland.