Blum: Innovative Mitarbeiter sichern Unternehmenserfolg

Der Vorarlberger Beschlägehersteller Blum zählt zu den Marktführern der Möbelbeschlagbranche. Seine innovativen Lösungen bringen hohen Komfort beim Öffnen und Schließen von Auszügen, Klappen und Türen. Das Unternehmen beliefert inzwischen 120 Märkte weltweit und beschäftigt über 8000 Mitarbeiter.

Familienunternehmen mit internationaler Ausrichtung

Als Julius Blum 1952 sein Unternehmen gründete, konzentrierte sich der gelernte Schmied vorerst auf die Herstellung spezieller Hufstollen, die den Pferden bei Glätte oder schlechter Bodenbeschaffenheit besseren Halt gaben. 1958 startete er mit der Produktion von Scharnieren in Lizenz und stellte damit die Weichen für den weiteren Erfolg des Unternehmens – auch über die Grenzen von Österreich hinaus. Mittlerweile agiert Blum mit Produktionsstandorten in Vorarlberg, in den USA, in Polen und Brasilien sowie 31 Tochtergesellschaften bzw. Repräsentanzen weltweit und beliefert über 120 Märkte. Insgesamt sind über 8000 Mitarbeiter beim Höchster Beschlägespezialisten tätig, davon 6000 in den acht Werken in Vorarlberg. Durch konsequente Investition in Forschung und Entwicklung in der Höhe von 4% des Jahresumsatzes gelingt es Blum seit vielen Jahren, die Position als verlässlicher und innovativer Zulieferer der Möbelhersteller zu behaupten und abzusichern. Das hat zur Folge, dass das Familienunternehmen im Ranking des österreichischen Patentamtes seit Jahren unter den Top Ten rangiert.