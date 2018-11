Blum: Hightech aus Tradition

Was zu Beginn der 50er-Jahre als Ein-Mann-Betrieb in Höchst begann, ist heute ein international tätiges Unternehmen in 3. Generation. Mit seinen innovativen Möbelbeschlägen und Services zählt Blum heute zu den Marktführern der Branche.

„Mein Vater liebte es, in Gebäude und Maschinen zu investieren. Er scheute dabei kein finanzielles Risiko“, nennt Gerhard E. Blum eine große Leidenschaft seines Vaters. Und diese Leidenschaft trieb den jungen Hufund Wagenschmied aus Höchst (Vorarlberg) stetig an. Als er es leid war, Hufstollen aus der Schweiz zu beziehen, gründete er 1952 seine eigene Firma. Ein Jahr später kaufte er seine erste Drehmaschine. Die Geschichte von Blum wurde auch durch Zufälle und Veränderungen geprägt. So wurden mit Beginn der Industrialisierung Pferdegespanne immer seltener, an ihre Stelle traten Traktoren. Julius Blum erkannt diese Veränderung und traf eine Entscheidung: Er versuchte sich als Zulieferer für andere Gewerke und produzierte auf seinen Drehautomaten Schrauben, Muttern etc.

Einstieg in die Beschlagsbranche

Der Besuch des Tischlers Cyrill Humpeler in der Werkstatt von Julius Blum im Jahr 1958 brachte dann die entscheidende Wende: Drehautomaten schienen wie geschaffen für die Produkt-ion von Anuba-Möbelbändern, die der Tischler damals aus der Schweiz bezog. „Mein Vater zögerte nicht lange und setzte sich mit dem Schweizer Erfinder des Möbelbandes in Verbindung. Dieser wollte 30.000 Schweizer Franken für die Lizenz, das Band in Österreich herstellen und vertreiben zu dürfen“, erzählt Gerhard E. Blum. Doch Julius Blum warf die Flinte nicht so schnell ins Korn. Er reiste in die Schweiz, um zu verhandeln. Schlussendlich einigten sich die beiden auf 10.000 Schweizer Franken und 5 Prozent Stücklizenz. Der 1. Schritt in die Beschlagsbranche war getan.

Das Unternehmen wächst