Blum: Durchstarten nach der Matura

Welche Möglichkeiten es nach der Matura, abgesehen vom Studieren im Ländle, gibt, zeigt der Werdegang von Verona Schwörer.

Manchmal braucht es nur wenig, um sich für das Richtige zu entscheiden. Bei Verona Schwörer war das eine E-Mail. Die Aufforderung, sich die Bildungsinnovation „Duale Akademie Vorarlberg“ der Wirtschaftskammer genauer anzusehen, hat die HAK-Absolventin gleich in die Tat umgesetzt. Ein Schnuppertag bei Blum überzeugte sie endgültig, die Ausbildung zur Mechatronikerin beim Vorarlberger Traditionsunternehmen zu machen. Das Ausbildungsmodell ging 2019 an den Start und wurde in enger Abstimmung mit der Wirtschaft sowie Schülerinnen und Schülern entwickelt. Das Angebot richtet sich speziell an Maturantinnen und Maturanten, aber auch an Studierende oder Berufsumsteiger. Ziel ist es, junge Menschen zu heißbegehrten Fachkräften am Wirtschaftsstandort Vorarlberg auszubilden.

Ausbildungsmodell mit Zukunft

Mechatroniker und Mechatronikerinnen verbinden Komponenten aus Mechanik, Pneumatik, Hydraulik, Robotik und Elektrik zu einem funktionierenden System. „Diese Mischung hat mir gleich gefallen und der Ruf von Blum als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb hat mir die Entscheidung leicht gemacht“, gibt Verona Einblick in ihre Überlegungen. Für die nächsten drei Jahre hat sie ein dichtes Programm, das erst einmal mit der Grundausbildung anfängt wie für alle Auszubildenden beim heimischen Familienbetrieb. Die Berufsschule findet in konzentrierter Form mit nur drei Fächern einmal in der Woche statt. „Eine Affinität zu Mathematik braucht man auf jeden Fall“, lacht die begeisterte Tänzerin. „Das technische Zeichnen hat es auch in sich, aber wenn dich etwas interessiert und du die nötige Unterstützung erhältst, dann schaffst du das auch“, ist sie überzeugt. Was Verona nach ihrem langen Bildungsweg mit 3-jähriger Fachwirtschaftsschule und anschließendem Aufbaulehrgang an der HAK besonders schätzt, ist die gute Entlohnung: „Ich verdiene mein eigenes Geld und bin sehr zufrieden mit meinem Gehalt“, verrät sie. Sie kann diese Form der Ausbildung mit jeder Menge Praxisbezug und bes-ten Zukunftschancen wärmstens weiterempfehlen und ist gespannt, was noch alles auf sie zukommt. „Die offene Kultur bei Blum – alle sind per Du –, der ständige Austausch und die Hilfsbereitschaft der Ausbildnerinnen und Ausbildner sowie des Teams machen es dir leicht, dich wohlzufühlen und dich voll auf deine Aufgaben zu konzentrieren“, so die angehende Mechatronikerin. Ab Herbst 2022 wird die Duale Akademie Technics um den Bereich Elektrotechnik erweitert.