Blümel ortet Entspannung bei Budget

Das Finanzministerium hat am Sonntag den aktuellen Monatserfolg für März veröffentlicht. Die Einnahmen sind 2021 gegenüber dem Jahr davor um 11 Prozent eingebrochen, die Ausgaben sind parallel dazu um 30 Prozent gestiegen. Dennoch ortet Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) aufgrund der aktuellen Lockerungsschritte und vorliegender Prognosen Entspannung.

Demgegenüber stehen Auszahlungen von bisher 24 Mrd. Euro. Diese sind um 5,5 Mrd. Euro (plus 30 Prozent) höher als im Vorjahreszeitraum. Das resultiert vorwiegend aus höheren Auszahlungen in den Bereichen Arbeit von rund 2,2 Mrd. Euro, Bundesvermögen (plus 1,6 Mrd. Euro), Finanzausgleich (plus 359 Mio. Euro), Finanzierungen (plus 258,7 Mio. Euro), Pensionsversicherung (plus 238 Mio. Euro), sowie Familie und Jugend (plus 185,4 Mio. Euro).