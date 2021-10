Blümel hält nach Regierungskrise doch zweite Budgetrede

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hält am Mittwoch seine zweite Budgetrede im Nationalrat. Von der Regierung beschlossen wird der Finanzplan für 2022 und die kommenden Jahre davor im ersten Ministerrat mit dem neuen Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP). Schwerpunkt des Budgets ist die "ökosoziale Steuerreform" mit dem CO2-Preis, dem "Klimabonus" und der Lohnsteuersenkung. Die Staatsschulden dürften dank des starken Wirtschaftswachstums deutlich rascher sinken als erwartet.

Der Weg zur Budgetrede war einigermaßen holprig. Wegen der durch die Korruptionsermittlungen gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ausgelösten Regierungskrise war bis zum Wochenende nicht einmal klar, ob der Bundeshaushalt für 2022 überhaupt beschlossen wird. Damit wäre auch die Steuerreform in der Luft gehangen. Sie bringt u.a. einen zusätzlichen CO2-Preis, der Diesel und Heizöl kommendes Jahr um zehn Cent verteuern dürfte, Benzin um gut neun Cent. Die Einnahmen sollen als "Klimabonus" regional gestaffelt an die Bevölkerung zurückgezahlt werden. Die Regierung erhofft sich davon einen Anreiz für klimafreundliches Verhalten. Kommendes Jahr fließen so knapp 1,3 Mrd. Euro. Außerdem wollen ÖVP und Grüne jährlich gestaffelt auch die Lohnsteuertarife sowie die Körperschaftsteuer auf Unternehmensgewinne senken.