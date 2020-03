Blümel erläutert im Nationalrat "Budget der Krise"

Ein "Budget der Krise" hat Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Freitag im Nationalrat erläutert. Die Situation habe sich durch die Corona-Krise innerhalb weniger Tage völlig geändert, sagte er vor den freiwillig ausgedünnten und auf Abstand gehaltenen Abgeordneten in der Hofburg. Gleichzeitig stellte er abermals klar: Entscheidend sei nicht ein Überschuss, sondern die Rettung von Menschenleben.

Erstmals seit 1953 gebe es keine klassische Budgetrede im Nationalrat, dies sei "hoffentlich eine Ausnahme in der Zweiten Republik", so Blümel. "Außergewöhnliche Zeiten verlangen nach außergewöhnlichen Maßnahmen und wir leben zweifellos an einer Zeitenwende", merkte der Finanzminister abermals an. Darum würden für diesen Haushalt auch gänzlich andere Maßstäbe als für andere Budgets gelten.