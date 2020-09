Blümel "entsetzt" über EU-Kommission

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) übt weiterhin Kritik an der EU-Kommission, die beim neuen Fixkostenzuschuss für Unternehmen weitere Informationen einfordert. Es kann sich hier aus meiner Sicht nur um ein Missverständnis handeln", bekräftigte Blümel vor dem Ministerrat am Mittwoch. Nächste Woche soll es dazu ein klärendes Gespräch mit der EU-Kommission geben.

"Leider Gottes genehmigt uns das die europäische Kommission derzeit nicht", man sei ersucht worden, zu erklären, was für eine Krise in Österreich herrsche, wenn doch etwa die Buchungslage in Kärnten ganz gut sei. "Ehrlicherweise war ich entsetzt, als ich diesen Brief gelesen habe", meinte Blümel.