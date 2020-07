Bludenzer Ferienbetreuung schafft Entlastung

Bludenz. Ab Montag, 13. Juli, startet in Bludenz die Sommerferienbetreuung. In den kommenden acht Wochen finden dann sowohl die Waldwoche, der Sommerkindergarten als auch die Schülerbetreuung statt. Im Kleinkindbereich werden zudem die Schließtage beträchtlich reduziert.

In Hinblick auf die diesjährige coronabedingte Ausnahmesituation, die bei vielen Familien die Urlaubs- und Ferienplanung erschwert, bietet die Stadt Bludenz in diesem Jahr eine breit aufgestellte Sommerbetreuung an. Ab dem ersten Ferientag können Bludenzer Kinder dann die unterschiedlichen Angebote, unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln, besuchen. Los geht es mit der Waldwoche, die heuer vom 13. bis 17. Juli stattfindet. Zeitgleich starten dann auch der Sommerkindergarten im Susi Weigel Kindergarten und die Schülerbetreuung – dieses Jahr in der Volksschule Obdorf.